Düzce'de Orman Yangınına 5. Saatte Mücadele Devam Ediyor

Düzce'de başlayan orman yangınına müdahalede 5. saate girilirken, 35 araç 200 personel ve 2 helikopter ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Esençam köyünde otluk arazide anız yangını olarak başlayıp, rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele 5. saate girdi. 35 araç 200 personel ve 2 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarına katılıyor. Yaklaşık 5 saattir süren söndürme çalışmaları yaşam alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadele ile sürerken; çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü yangının 200 dönümlük ormanlık alanda devam ettiği belirtildi. - DÜZCE