Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi uyuşturucu madde ile tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik kannabinoid ve metamfetamin bulunuyor.

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları operasyonda 2 kişi tutuklandı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesinde 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, TCK 188'den işlem yapılarak gözaltına alınan F.K. (50), A.S. (30) isimli şahıslar tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
