Taksiye çarpan motosikletli ağır yaralandı

Güncelleme:
Düzce'de motosikletli bir sürücü, taksiye arkadan çarparak ağır yaralandı. Kaza, Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhan Gazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-655 kara yolu yönünden Düzce Üniversitesi istikametine seyreden 81 T 1007 plakalı taksiye, aynı yönde giden motosiklet arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak sürüklenirken, kontrolden çıkan taksi refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosikletli, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
