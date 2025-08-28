Düzce'de Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı

Düzce'de motosiklet park halindeki tıra arkadan çarptı. Kasklı olan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Akçakoca yolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre namaz kılmak için emniyet şeridine 34 FAE 117 plakalı tırı parkeden Y. S., bölgede bulunan Çamköy Camisine girdi. Bu esnada Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Y. M. idaresinde ki 81 ACH 581 plakalı motosiklet bir başka aracın sıkıştırması sonrasında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kasklı olan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE