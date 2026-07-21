Haberler

Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Merkez'de motosiklet ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosiklet ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet çarpıştı, kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Düzce Merkezde bulunan Ela Bahriye Oral Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden otogar istikametine seyreden Ö.K. idaresindeki 16 BGJ 158 plakalı motosiklet ile bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.B. idaresindeki bisiklet yolun ortasında çarpıştı. Çarpışması etkisiyle iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülere ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı

Türkiye'den o şehri takip etmeye başladı
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu