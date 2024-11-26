Üye Girişi
Haberler
Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kişi 12 Saatlik Çalışma Sonrası Kurtarıldı

Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kişi 12 Saatlik Çalışma Sonrası Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin İkizler Yaylası'nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Düzce Valiliği öncülüğündeki ekipler, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin İkizler Yaylasındaki evde kar ve fırtına sebebiyle mahsur kalan 3 kişi ekiplerin yaptığı 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Düzce'de hafta sonu birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yoğun fırtına ve kar yağışı sonucu İkizler (Oflu) Yaylası'ndaki evde 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Düzce Valiliği koordinasyonunda Düzce İl Özel İdaresi, Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. 12 saat süren çalışmanın sonucunda ekipler 3 kişiye ulaşarak hem kendilerine hem de araçlarını bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.