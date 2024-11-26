Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kişi 12 Saatlik Çalışma Sonrası Kurtarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin İkizler Yaylasındaki evde kar ve fırtına sebebiyle mahsur kalan 3 kişi ekiplerin yaptığı 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Düzce'de hafta sonu birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yoğun fırtına ve kar yağışı sonucu İkizler (Oflu) Yaylası'ndaki evde 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Düzce Valiliği koordinasyonunda Düzce İl Özel İdaresi, Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. 12 saat süren çalışmanın sonucunda ekipler 3 kişiye ulaşarak hem kendilerine hem de araçlarını bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE