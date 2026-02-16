Haberler

Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı
Düzce'de meydana gelen kazada lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken; bölgede bulunan restoranlardaki müşteriler yararlılara ilk müdahaleyi yaptı.

  • Düzce'de lüks bir otomobil halk otobüsüne çarptı.
  • Kazayı gören restoran müşterileri ve çalışanları yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
  • Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de lüks otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan restorandaki müşteriler ve çalışanlar yardımına koştukları kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otobüste bulunan yolcular panik yaşadı.

RESTORANDAKİLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören bir restorandaki müşteriler ve çalışanlar olay yerine koşarak, yaralılara yardım etti. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kazazedelere müdahalede bulundu.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




