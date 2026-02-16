Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı
Düzce'de meydana gelen kazada lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken; bölgede bulunan restoranlardaki müşteriler yararlılara ilk müdahaleyi yaptı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otobüste bulunan yolcular panik yaşadı.
RESTORANDAKİLER YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören bir restorandaki müşteriler ve çalışanlar olay yerine koşarak, yaralılara yardım etti. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kazazedelere müdahalede bulundu.
O ANLAR KAMERALARDA
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.