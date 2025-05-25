Düzce'de Kırmızı Işık İhlallerine Havadan Denetim

Düzce'de kırmızı ışıkta geçen araçlara yönelik havadan denetim yapıldı. Dron ile yapılan denetimde 17 araç sürücüsüne 36 bin 856 lira ceza yazıldı.

Son günlerde ışık ihlali sebebiyle Düzce'de artan kazaların önüne geçebilmek için Bölge Trafik Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Çerkez Taşköprü kavşağında havadan kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışık ihlalleri gerçekleştiren sürücüler dronla tek tek tespit edilerek denetime alındı. Yapılan kontroller sonrasında 1 saatlik denetimde 17 aracın kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği tespit edilince, sürücülere 2 bin 168'er liradan toplam 36 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Bölge trafik ekipleri sürücülere ışık ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin de aralıksız devam edeceği belirtildi. - DÜZCE