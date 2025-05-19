Düzce'de Kırmızı Işık İhlali Sonucu İki Kadın Ağır Yaralandı

Düzce'de ışık ihlali yapan otomobil, yaya geçidinden geçen 2 kişiye çarparak kaçtı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kalıcıkonutlar istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil Metek Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapmasının ardından yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kadın yaklaşık 100 metre savruldu. Savrulan kadınların durumunu kontrol etmeyen otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre savrulan ve kanlar içerisinde kalan kadınlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Işık ihlali yaparak kadınlara çarpan aracın tespit edilmesi çalışmaları başlatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE