Düzce'de Kırmızı Işık İhlali İçin Arkadaşından Yardım İsteyen Sürücü Yakalandı
Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapmak için arkadaşından yardım isteyen sürücü, aracının kamerasına yansıyan anlarla dikkat çekti. Plakasını kapattırarak ışık ihlali yapan sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 168 lira ceza kesildi.

Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapmak için arkadaşından yardım isteyen sürücü araç içi kamerasına yakalandı. Sürücünün güldüren halleri ile ışık ihlali yaptığı anlar an be an kaydedildi.

Olay, Çoban kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavşağın en ön kısmına gelen motosiklet sürücüsü ışıkta beklemeye başladı. Bu esnada ışıkta beklemek istemeyen sürücü arkasında oturan arkadaşından ışık ihlali cezası yememek için plakayı kapatmasını istedi. Arkadaşı sürücünün isteğini kırmayarak ceza yememek için elindeki çanta ile plakayı kapattı. Plakanın kapandığını düşünen motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ihlalini gerçekleştirerek yoluna devam etti. Bu anlar ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iletilince motosiklet sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 168 lira para cezası yazıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
