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Düzce'de karşı şeride geçen otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Düzce'de karşı şeride geçen otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Düzce'de düz yolda kayarak karşı şeride geçen otomobil, motosikletle çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapalı kaldı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beçi sapak istikametinden hastane istikametine seyir halinde olan Cengizhan Y. idaresindeki 54 ARP 140 plakalı BMW otomobil, düz yolda kayınca karşı şeride geçti. Bu esnada Rüştü O. idaresindeki 81 ACP 814 plakalı motosiklet, karşı şeride geçen otomobile ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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