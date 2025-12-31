Haberler

Anadolu otoyolunda kontrollü geçiş sağlanıyor

Güncelleme:
Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kısmi trafik kapanmaları yaşanıyor. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi sebebiyle meydana gelen kazalar, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir geçişle çözülüyor. Otoyolda yapılan küreme ve tuzlama çalışmaları havadan görüntülendi.

Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebi ile aralıklarla Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kısmi trafiğe kapanırken, o anlar dron ile görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi sebebiyle otoyolda aralıklarla trafik kazaları meydana gelirken, kazalar nedeniyle yol zaman zaman kısmen trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kazaların yaşandığı bölgelerde yol kısa sürede yeniden ulaşıma açılırken, küreme ve tuzlama çalışmalarının daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için jandarma ekipleri otoyolu belirli aralıklarla trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlıyor.

Kontrollü geçiş ise havadan görüntülendi. Karayolları ekiplerinin küreme çalışması esnasında kapatılan yol, Kaynaşlı gişelerine aktarılıyor. Yoldaki çalışmanın tamamlanmasının ardından ise yol trafiğe açıldığı anlar dron ile görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
