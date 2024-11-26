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Düzce'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Düzce'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
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Düzce'nin İkizler Yaylası'nda kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, 12 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sağ salim kurtarılan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kar yağışının bastırması sonucu yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'nin İkizler Yaylasındaki evde kar ve fırtına sebebiyle mahsur kalan 3 kişi ekiplerin yaptığı 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Düzce'de hafta sonu birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yoğun fırtına ve kar yağışı sonucu İkizler (Oflu) Yaylası'ndaki evde 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Düzce Valiliği koordinasyonunda Düzce İl Özel İdaresi, Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. 12 saat süren çalışmanın sonucunda ekipler 3 kişiye ulaşarak hem kendilerine hem de araçlarını bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - 3.Sayfa
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