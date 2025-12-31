Düzce'de yaşlı hastaya paletli ambulans ulaştı

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Yığılca'ya bağlı Tuğrul köyünde yolları kapattı. Köyde yaşayan 95 yaşındaki hastanın yardımına ise paletli ambulans yetişti.

Düzce'de solunum sıkıntısı yaşayan 95 yaşındaki bir hasta için Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sevk edildi. Yığılca ilçe merkezinden yola çıkan paletli ambulans ekibi, yer yer 60 santimetreyi bulan karla kaplı yolları aşarak zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ilerledi. Ekipler, köy yolu kapalı olmasına rağmen güzergah boyunca herhangi bir aksaklık yaşamadan Tuğrul köyüne ulaştı. Sağlık personeli tarafından hastaya gerekli ilk müdahale yapılarak tedavisi gerçekleştirildi. Hastanın sağlık durumunun takip altına alındığı öğrenilirken yetkililer, olumsuz kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. - DÜZCE