Otomobil kanala uçtu: 5'i çocuk 8 yaralı

Düzce'de kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kanala uçtuğu kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, İ.D. idaresindeki 34 MTL 781 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE