Düzce'de Kaçakçılıkla Mücadele: 6 Milyon 600 Bin Makaron ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 18-24 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 6 milyon 600 bin adet makaron, 299 adet bandrolsüz sigara, 4 adet kazma-kürek ve kırıcı-delici alet ele geçirildi. Olaylar ilgili 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DÜZCE