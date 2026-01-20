Haberler

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor

Güncelleme:
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda toplam 14 olay tespit edildi. Uyuşturucu maddeler ve kaçakçılık ekipmanları ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 14 olay ortaya çıkarılırken, bu olaylarla bağlantılı olarak 17 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 56 gram kubar esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 16 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 11 şahıs hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
