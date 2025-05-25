Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: 300 Litre Akaryakıt ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt, sigara, cep telefonu, sahte plaka ve kaçak akıllı saat ele geçirildi, 10 şahsa işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 8 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 300 Litre kaçak akaryakıt, 110 paket kaçak sigara, 4 adet sahte plaka, 18 adet cep telefonu ve 18 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi. Olaylar ilgili 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DÜZCE