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Düzce'de Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama ve Yüklü Miktarda Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama ve Yüklü Miktarda Kaçak Eşya Ele Geçirildi
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 67 bin 600 makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada 9 şahıs hakkında işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı, 67 bin 600 makaron ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 9 olaya müdahale edilirken, 9 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda ise 67 bin 600 adet makaron, bin 69 paket gümrük kaçağı sigara, 11 kilo kaçak tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 8 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet kaçak tablet bilgisayar ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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