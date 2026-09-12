Düzce’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 4 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 33 adet kaçak cep telefonu, 290 adet elektronik sigara ve bin 480 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı