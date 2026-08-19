Haberler

Düzce'de kaçakçılık operasyonu: 5 bin makaron ve bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Düzce'de kaçakçılık operasyonu: 5 bin makaron ve bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 5 bin dolu makaron, bin 500 paket kaçak sigara, sahte plaka ve tütün sarım kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 5 bin dolu makaron, bin 500 paket kaçak sigara, 1 adet sahte plaka ve 2 tütün sarım kağıdı ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi

Skandal iddia: Bakanlıkta iş görüşmesine gelen 250 kadına ilaç verildi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte dillendirilen rakam
Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

Suriye'de patlamamış mühimmat infilak etti: 1 kişi hayatını kaybetti
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?