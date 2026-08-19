Düzce'de kaçakçılık operasyonu: 5 bin makaron ve bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 5 bin dolu makaron, bin 500 paket kaçak sigara, sahte plaka ve tütün sarım kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, kaçak sigara ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 5 bin dolu makaron, bin 500 paket kaçak sigara, 1 adet sahte plaka ve 2 tütün sarım kağıdı ele geçirildi.
KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.