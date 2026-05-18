Düzce'de kaçakçılığa geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda kaçak elektronik sigara, puro ve tütün ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 4-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda 4 ayrı olayda 2 bin 570 paket elektronik sigara tütünü, 45 adet elektronik sigara, 2 bin 265 adet kaçak puro ve 42,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi. 13 şahsa ise kaçakçılıktan işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı