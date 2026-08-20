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Gümüşova'da Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşova'da Uyuşturucu Operasyonu
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarma, bir ikamette yaptığı aramada 4 bin 560 gram skunk, skunk tohumu, kenevir bitkisi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Gümüşova ilçesinde bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada 4 bin 560 gram skunk, 145 gram skunk tohumu, içerisinde skunk bulunan 39 adet sigara, 16 kök kenevir bitkisi ve 7 gram toz skunk ele geçirildi. Ekipler ayrıca aramalarda 6 adet bitki gübresi, 1 hassas terazi, 1 fotokapan ve iklimlendirme sistemi de ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve malzemelerle ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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