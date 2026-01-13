Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 124 şahıs yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 34 kişisi tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 05-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin 598 şahıs sorgulanırken, aranan 124 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 34'ü tutuklandı.

Aramalarda 12 tabanca, 1 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 21 kartuş, 130 mermi, 10 tabanca namlusu ve 1 kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE