Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

Düzce'de Jandarma Uyuşturucu Maddeyle İlgili Operasyon Yapıldı

Düzce'de Jandarma Uyuşturucu Maddeyle İlgili Operasyon Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları araçtaki N.G. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri kendi eliyle teslim etmesi üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtaki şahıs, ekiplere uyuşturucu maddeyi kendi eliyle teslim etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçular Mahallesi'nde devriye görevi sırasında İstanbul plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçtaki şahısları aşağı indiren jandarma ekipleri şahısların üst aramalarını yaparken, N.G. isimli şahıs 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 5 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ve 5 gram metanfetamin maddesini jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.