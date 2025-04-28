Düzce'de Jandarma Uyuşturucu Maddeyle İlgili Operasyon Yapıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtaki şahıs, ekiplere uyuşturucu maddeyi kendi eliyle teslim etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçular Mahallesi'nde devriye görevi sırasında İstanbul plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçtaki şahısları aşağı indiren jandarma ekipleri şahısların üst aramalarını yaparken, N.G. isimli şahıs 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 5 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ve 5 gram metanfetamin maddesini jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE