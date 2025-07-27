Düzce'de Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan jandarma operasyonunda, aralarında kasten öldürme ve kadınlara karşı şiddet suçları bulunan toplam 4 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada araması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından halkın huzur ve güveni için suç ve suçun önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; Düzce Merkez ilçede kasten öldürme suçundan aranan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, görevi yaptırmamak için direnen 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, Çilimli ilçesinde kadına karşı şiddet suçundan 5 ay cezası bulunan 1 şahıs ve Akçakoca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.