Düzce'de Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada araması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından halkın huzur ve güveni için suç ve suçun önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; Düzce Merkez ilçede kasten öldürme suçundan aranan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, görevi yaptırmamak için direnen 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, Çilimli ilçesinde kadına karşı şiddet suçundan 5 ay cezası bulunan 1 şahıs ve Akçakoca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. - DÜZCE