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Düzce'de ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 81 EF 811 plakalı Ford marka otomobil ile ters istikametten gelen E.G. idaresindeki 34 ERD 081 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mercedes marka otomobil tabelalara çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte yolcular Ö.C. ve O.R.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tıkanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçeşehir İnceleme 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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