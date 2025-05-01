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Düzce'de İşçileri Taşıyan Minibüs Ağaca Çarpınca 8 Yaralı

Düzce'de İşçileri Taşıyan Minibüs Ağaca Çarpınca 8 Yaralı
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Düzce'de işçileri taşıyan bir minibüs, kaygan yol nedeniyle kontrolünü kaybetti ve ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza 2. Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 81 ABN 467 plakalı Volkswagen marka minibüs, 2. organize sanayi bölgesi yolun yağışlı ve kaygan olması yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ağaca çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde bulunan 8 işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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