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Düzce'de İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 8 Yaralı

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Düzce'nin 2. Organize Sanayi Bölgesi yolunda sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs, kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de işçi servisi ağaca çarptı, 8 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza 2. Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 81 ABN 467 plakalı Volkswagen marka minibüs, 2. organize sanayi bölgesi yolun yağışlı ve kaygan olması yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ağaca çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde bulunan 8 işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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