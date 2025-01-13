Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Hapisteki Anne Yüksel Güran'dan ilk suçlama!

Düzce'de İnşaatta Asansör Düşmesi: 3 İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de inşaat halindeki bir binada yapım aşamasındaki asansörün 1. kattan düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de inşaat halindeki binada yapım aşamasındaki asansörün 1. kattan düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçyazı Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda inşaat halindeki 3 katlı binada yapım aşamasındaki asansör 1. kattan zemine düştü. Asansörde bulunan 3 çalışan yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

O nasıl kıyafet Sibel hanım! Yapılan yorumları görmeniz lazım
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!

Son Dakika Haberleri

Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Eyüp, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.