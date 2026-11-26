Düzce'de il genelinde abartı egzoz denetiminde 22 sürücüye ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki denetiminde abartı egzoz kullanan ve ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücülerin araçları trafikten men edilirken, Müdürlük denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.
Düzce'de abartı egzoz kullanan ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçlar trafikten men edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, abartı egzoz kullandığı ve araçlarındaki ses sistemleriyle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 22 sürücü tespit edildi.
Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulanırken, araçları trafikten men edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların huzurunu bozan kural ihlallerine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.