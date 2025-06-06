Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı, Duramayan Araç Evin Duvarına Çarptı

Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı, Duramayan Araç Evin Duvarına Çarptı
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Düzce'de meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Duramayan bir araç, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Olay maddi hasar ile atlatıldı.

İki otomobil çarpıştı, duramayan araç evin duvarına çarptı

DÜZCE - Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada duramayan otomobillerden biri evin duvarına çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan R.Ö. idaresinde ki 81 AEM 375 plakalı Hyundai marka otomobil, Asar sokak istikametine dönmek istediği esnada aynı istikamette giden M.T. idaresinde ki 07 CHK 89 plakalı Tofaş markalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından duramayan Hyundai marka otomobil yol kenarında ki Z.U.'ya ait evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araç ve evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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