Düzce'de İki Ayrı Trafik Kazası: 12 Yaralı

Düzce (İHA) – Düzce'de hafta sonu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı.

Düzce'de hafta sonu 2 ayrı kaza yaşandı. Kazalarda toplam 12 kişi yaralandı. İlk kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı 1. viyadük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada G.Ç.(24), S.Ç.(26), F.E.(65), N.Ç.(40), G.Ş.(31), E.Ç.(25), Ş.Ü.(47) ve Z.Ü(55) yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu'da ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Diğer kaza ise Akçakoca ilçesi Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. Pat pat adı verilen tarım aletinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - DÜZCE