Yasak öncesi balık satış yerleri denetlendi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Mart'ta başlayacak iç su av yasağı öncesinde denetimlerini artırarak balık satış yerleri ve su kaynaklarında mevzuata uygunluk kontrolü yaptı. Müdür Esra Uzun, av yasağının sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta başlayacak iç su av yasağı öncesinde il genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Düzce İl genelindeki perakende balık satış yerleri ile göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilen kontrollerde mevzuata uygunluk, satışa sunulan balıkların boy ve türleri ile avcılık faaliyetleri incelendi. Yapılan denetimlerde, balık satış noktalarında ürünlerin yasal boy limitlerine uygunluğu, tür bilgileri ve satış şartları kontrol edilirken; iç sularda gerçekleştirilen kontrollerde ise av araçları ve avcılık faaliyetleri mevzuat çerçevesinde değerlendirildi. Ekipler tarafından üreticilere ve balıkçılara iç su av yasağı süreci hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, iç su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından av yasağının büyük önem taşıdığını belirterek "İç sularımızda balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl belirli dönemlerde av yasağı uygulanmaktadır. 15 Mart itibarıyla başlayacak iç su av yasağı öncesinde ekiplerimiz il genelinde hem satış yerlerinde hem de göl, gölet ve akarsularda denetimlerini artırmıştır. Amacımız, su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaçak avcılığın önüne geçmektir" dedi.

Uzun, vatandaşların da bu süreçte duyarlı davranmasının önemli olduğunu vurgulayarak, mevzuata aykırı avcılık faaliyetleriyle karşılaşılması durumunda ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasının su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, iç su av yasağı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
