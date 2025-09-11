Haberler

Düzce'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Düzce'de bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Düzce'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 81 ACT 135 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen İ.İ'nin kullandığı 81 ACF 071 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
