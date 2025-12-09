Düzce'de 64 kişi yakalandı 17'si tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 27 bine yakın kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 64 şahıs gözaltına alınırken 17'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 26 bin 837 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 64 kişi gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 4 adet kurusıkı, 1 adet tabanca, 21 mermi, 4 av tüfeği, 5 şarjör, 41 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE