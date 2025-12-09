Haberler

Düzce'de 64 kişi yakalandı 17'si tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 27 bine yakın kişiyi sorguladı. 64 kişi gözaltına alınırken, 17'si tutuklandı. Ayrıca çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda 4 adet kurusıkı, 1 adet tabanca, 21 mermi, 4 av tüfeği, 5 şarjör, 41 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

