Düzce'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Denetimler devam ediyor.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 6 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE