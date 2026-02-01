Haberler

Düzce'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Denetimlerin devam ettiği bölgede ekipler, toplamda 4'ü polis sorumluluğunda, 9'u ise jandarma sorumluluğunda olmak üzere 13 göçmen tespit etti.

Düzce Polis ve Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
