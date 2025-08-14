Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede ki traktörün römorkuna binerek bölgede ki bir başka fındık tarlasına gidildiği esnada, traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında römork fındıklığa devrildi. Kazada römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 fındık işçisi ambulanslarla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE