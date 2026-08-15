Akçakoca’da fındık bahçesine şüpheli cisim düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine insansız hava aracı (İHA) olabileceği değerlendirilen bir cesim düştü.

Düzce Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2026 (Bugün) tarihinde saat 11.30 sıralarında, Akçakoca ilçemiz Yeşilköy köyünde bir fındık bahçesine şüpheli bir cismin düştüğüne yönelik ihbar alınmıştır. İhbarın ardından ilgili güvenlik birimlerimiz bölgeye sevk edilmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay yeri kontrol altına alınmıştır. İlgili birimlerimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, söz konusu cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceği değerlendirilmektedir. Cismin niteliğinin ve teknik özelliklerinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla uzman ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış, olayla ilgili incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın endişe edeceği herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı