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Düzce'de Feci Kaza: 50 Metreden Şarampole Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Düzce'de Feci Kaza: 50 Metreden Şarampole Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera görüntüleri neticeleri ile ortaya çıktı. Kazada emniyet kemerinin hayat kurtardığı ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Virajı alamayıp 50 metreden şarampole uçmuştu...Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

DÜZCE - Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Düzce'de öğle saatlerinde 50 metreden şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, kazada otomobil hurda yığınına döndü. O kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobilin teknopark bahçesine de takla atarak uçtuğu anlar kameralara an be an yansıdı. Kazada 2 kişinin de emniyet kemeri takması sebebi ile taklalar atan otomobilden fırlamadıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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