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Düzce'de Engelli Vatandaşa Otomobil Çarptı

Düzce'de Engelli Vatandaşa Otomobil Çarptı
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Düzce D100 Karayolu'nda tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli bireye otomobil çarparak yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Düzce D100 Karayolu'nda tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.I. isimli engelli bireye tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.I. yere savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazanın şokuyla sürücü N.S.T. de fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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