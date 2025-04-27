Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Düzce'de Engelli Bireye Otomobil Çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce D100 Karayolu'nda tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü de olayın şokunu yaşadı.

Tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

DÜZCE - Düzce D100 Karayolu'nda tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.I. isimli engelli bireye tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.I. yere savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazanın şokuyla sürücü N.S.T. de fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.