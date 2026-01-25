Düzce'de mobilya atölyesi küle döndü

Düzce'de elektrik direğinde oluşan patlamalar yangına dönüştü. Kıvılcımların sıçradığı mobilya atölyesi küle döndü.

Yangın, Düzce'nin Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mobilya atölyesinin girişinde bulunan elektrik direğinde meydana gelen patlamalar, mobilya atölyesinde yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrik direğinde meydana gelen patlamalar sonucu çıktığı değerlendiriliyor. - DÜZCE