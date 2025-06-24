Düzce'de Elektrik Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Elektrik Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 68 yaşındaki Alaaddin Aktaş, evinin önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aktaş'ın kurtarılamadığını bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Alaaddin Aktaş, evinin önünde elektrik çarpması sonucunda ağır yaralandı. Durumu gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi yaptığı ihbar sonucu bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aktaş, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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