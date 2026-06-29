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Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı

Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı
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Düzce'de bir düğün salonunun önünde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, düğünün devam ettiği belirtildi.

Düzce (İHA) – Düzce'de bir düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi Otluoğlu Mahallesi sapağında bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KNV 27 plakalı otomobil ile 34 GHN 192 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen düğünün ara vermeden devam ettiği görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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