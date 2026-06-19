Dere yatağına düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Düzce'nin Ballıca köyünde dere yatağına düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Düzce'nin Ballıca köyünde dere yatağına düşerek mahsur kalan inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Dere yatağına düşen inek ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma operasyonunun ardından sağlık kontrolü yapılan inek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine sahibine teslim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı