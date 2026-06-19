Dere yatağına düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Düzce'nin Ballıca köyünde dere yatağına düşerek mahsur kalan inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Dere yatağına düşen inek ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma operasyonunun ardından sağlık kontrolü yapılan inek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine sahibine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı