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Düzce'de DEAŞ ve FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Gözaltı

Düzce'de DEAŞ ve FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Gözaltı
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Düzce'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma şüphesiyle toplam 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Valilik, haftalık asayiş raporunu açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma şüphesiyle 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce Valiliği, haftalık asayiş olaylarını paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışma yapıldı. 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütüne üye olma şüphelisi 4 şahsa ve FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 4 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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