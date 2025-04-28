Düzce'de DEAŞ ve FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma şüphesiyle 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce Valiliği, haftalık asayiş olaylarını paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışma yapıldı. 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütüne üye olma şüphelisi 4 şahsa ve FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 4 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE