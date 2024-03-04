Çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleri bulundu

Düzce'de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis, kemikleri koyanların tespiti için soruşturma başlattı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf, çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.