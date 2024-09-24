Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Çocuk Parkında Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'ndeki çocuk parkında otururken başından vurulmuş halde bulunan R.O.H., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu

DÜZCE - Düzce Merkeze Şerefiye Mahallesinde bulunan çocuk parkında bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu.

Olay; aksam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi Tiryaki Sokakta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.O.H. isimli şahıs çocuk parkında bankta otururken çevrede bulunan vatandaşlar 1 el silah sesi duydu. Parkın içinde kanlar içinde bulunan R.O.H.yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzce'de Çocuk Parkında Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Çocuk Düzce Suç

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Adana elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Sincan, Keçiören, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray PAOK maçı bilet fiyatları! GS PAOK maçı biletleri satışa çıktı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });